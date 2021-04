PS5 | numeri da capogiro | quasi otto milioni di unità nel mondo

infoitscienza : PS5, ecco i numeri ufficiali: distribuite 7,8 milioni di console, anno record anche per PS Plus - IGNitalia : Sony svela tutti i numeri dell'anno fiscale: 7,8 milioni di #PS5 distribuite dal lancio al 31 marzo, con più 338,9… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 numeri

Queste le parole di Totoki, che ha inoltre espresso la volontà di continuare a superare idi PS4 anche in futuro: Insomma, Sony è in una fase di revisione della strategia produttiva die ...Per PlayStation, in dollari 183 milioni, il grosso grasso investimento di Sony Idi PlayStation sono davvero impressionanti, considerando le pochissime scorte didisponibili in tutto il ...Sony Interactive Entertainment e Housemarque hanno pubblicato il trailer di lancio di Returnal, il nuovo sparatutto in terza persona roguelike che debutterà ...pic.twitter.com/LPxduEu6a6 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 28, 2021 For reference, the PlayStation 4 had sold in 7.6 million units in the same timeframe. The PlayStation 5 has sold in 7.8 million unit ...