PNRR, Franco: entro la fine della settimana sarà inviato a Bruxelles (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco ha confermato che il Recovery Plan italiano è stato finalizzato e verrà sottoposto alla Commissione europea entro la fine della settimana. "Il Next generation Eu è un momento decisivo nel processo della integrazione europea e contribuirà al raggiungimento di tre fondamentali obiettivi per la nostra economia e la nostra società – ha sottolineato in una dichiarazione congiunta sui rispettivi piani con il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, e la ministra dell'Economia e dell'Impresa spagnola, Nadia Calvino – riparerà i danni sociali ed economici causati dalla pandemia, costruirà un'economia tecnologicamente più avanzata e dinamica che può prosperare in ...

