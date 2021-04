Ora Salvini chiede a Fedez di incontrarsi: “Ti ammiro e ti ringrazio” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chissà cosa risponderà ora Fedez. Si sa che lui non nutra proprio una grande simpatia verso il leader della Lega, che soprattutto ultimamente ha criticato parecchio. Il terreno di scontro nelle ultime settimane è stato il Ddl Zan, che Matteo Salvini non vuol sostenere. E anzi, fa e ha fatto di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote, forte del sostegno dei suoi in commissione. Per questo il cantante proprio questa mattina su Twitter aveva scritto: “La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono quasi mezzo milioni di firme pro Ddl Zan se ne fregano altamente”. Un tweet che – sembrava- il senatore volesse far cadere nel vuoto. Ma a cui invece oggi ha deciso di rispondere. E, come lo ha fatto? chiedendo di incontrarlo. Così da portare a termine quella ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chissà cosa risponderà ora. Si sa che lui non nutra proprio una grande simpatia verso il leader della Lega, che soprattutto ultimamente ha criticato parecchio. Il terreno di scontro nelle ultime settimane è stato il Ddl Zan, che Matteonon vuol sostenere. E anzi, fa e ha fatto di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote, forte del sostegno dei suoi in commissione. Per questo il cantante proprio questa mattina su Twitter aveva scritto: “La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono quasi mezzo milioni di firme pro Ddl Zan se ne fregano altamente”. Un tweet che – sembrava- il senatore volesse far cadere nel vuoto. Ma a cui invece oggi ha deciso di rispondere. E, come lo ha fatto?ndo di incontrarlo. Così da portare a termine quella ...

