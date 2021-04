Nel Lazio oggi aumentano i casi, ma diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al termine della quotidiana videoconferenza che vede la task-force regionale per il Covid confrontarsi con i direttori generali delle varie Asl e delle aziende ospedaliere, i policlinici universitari, e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato (nella foto), ha riferito che “continua il trend di decrescita del dato dei ricoveri e delle terapie intensive”. Nello specifico, ha illustrato l’assessore, “su oltre 17mila tamponi (+1.913) e oltre 19mila antigenici – per un totale di oltre 36mila test – si registrano 1.078 casi positivi (dunque +139 da ieri), 32 decessi (-2) e +1.579 guariti”. Inoltre, ha aggiunto ancora D’Amato, “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%”. Bene finalmente nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al termine della quotidiana videoconferenza che vede la task-force regionale per il Covid confrontarsi con i direttori generali delle varie Asl e delle aziende ospedaliere, i policlinici universitari, e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato (nella foto), ha riferito che “continua il trend di decrescita del dato deie delle”. Nello specifico, ha illustrato l’assessore, “su oltre 17mila tamponi (+1.913) e oltre 19mila antigenici – per un totale di oltre 36mila test – si registrano 1.078positivi (dunque +139 da ieri), 32(-2) e +1.579 guariti”. Inoltre, ha aggiunto ancora D’Amato, “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%”. Bene finalmente nella ...

