Monza, 5 calciatori vanno al casinò di Lugano. Ats: “Quarantena per 10 giorni”. Salteranno i match promozione contro Salernitana e Lecce (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Monza Calcio rischia di perdere cinque giocatori per le gare contro Salernitana e Lecce, entrambe delicatissimi passaggi per la promozione in Serie A. Lunedì pomeriggio dopo l’allenamento 5 tesserati sono andati in Svizzera per trascorrere un pomeriggio al casinò di Lugano, nonostante le indicazioni di Lega e società che in questi mesi hanno caldeggiato comportamenti utili a evitare il contagio da Covid. Secondo quanto riportato da Sportitalia, alla “trasferta” hanno partecipato Boateng, Bellusci, Anastasio, Gytkjaer e Barillà, elementi di primo piano per l’allenatore Cristian Brocchi che ora sarà costretto a rinunciarvi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Ats ha deciso di fermare i calciatori per dieci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) IlCalcio rischia di perdere cinque giocatori per le gare, entrambe delicatissimi passaggi per lain Serie A. Lunedì pomeriggio dopo l’allenamento 5 tesserati sono andati in Svizzera per trascorrere un pomeriggio aldi, nonostante le indicazioni di Lega e società che in questi mesi hanno caldeggiato comportamenti utili a evitare il contagio da Covid. Secondo quanto riportato da Sportitalia, alla “trasferta” hanno partecipato Boateng, Bellusci, Anastasio, Gytkjaer e Barillà, elementi di primo piano per l’allenatore Cristian Brocchi che ora sarà costretto a rinunciarvi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Ats ha deciso di fermare iper dieci ...

Advertising

MCriscitiello : Caos a Monza. L’Ats è pronta a mettere in quarantena i calciatori che si sono recati a Lugano e che salteranno le s… - TuttoSalerno : Continua lo scontro tra Salerno e Monza sui calciatori brianzoli in Svizzera - dukana2 : RT @dukana2: #Monza, 5 babbei in mutande che corrono dietro a un pallone ??altrimenti detti #calciatori ??vanno al casinò di #Lugano??#IlCa… - psb_original : Nessuna quarantena per gli 8 calciatori del Monza se negativi al tampone: il chiarimento dell'ATS #SerieB - dukana2 : #Monza, 5 babbei in mutande che corrono dietro a un pallone ??altrimenti detti #calciatori ??vanno al casinò di… -