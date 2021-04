L’ultimo naufragio nel Mediterraneo: ecco i volti delle 130 vittime (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Se si fosse trattato di 130 morti europei o americani la notizia sarebbe sui giornali di tutto il mondo, ma si tratta africani. Il mondo può ignorarli». Andrea Gagne, volontaria francese, commenta così l’ultima strage avvenuta nelle acque del Mediterraneo il 21 aprile scorso. Tutti coloro che partono sanno del rischio. Tuttavia è meglio il rischio di morire in balia del mare, che la certezza di vivere in balia dei carnefici. Con il passare dei giorni, le fotografie stanno mostrando i visi dei 130 dispersi. Chiamarli dispersi, tuttavia, significa fare un torto alla loro memoria. Sono vittime prima di tutto. vittime lasciate morire in mare o riportate nelle prigioni. vittime che hanno atteso per due giorni che qualcuno li soccorresse. vittime abbandonate senza soccorso. vittime date ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Se si fosse trattato di 130 morti europei o americani la notizia sarebbe sui giornali di tutto il mondo, ma si tratta africani. Il mondo può ignorarli». Andrea Gagne, volontaria francese, commenta così l’ultima strage avvenuta nelle acque delil 21 aprile scorso. Tutti coloro che partono sanno del rischio. Tuttavia è meglio il rischio di morire in balia del mare, che la certezza di vivere in balia dei carnefici. Con il passare dei giorni, le fotografie stanno mostrando i visi dei 130 dispersi. Chiamarli dispersi, tuttavia, significa fare un torto alla loro memoria. Sonoprima di tutto.lasciate morire in mare o riportate nelle prigioni.che hanno atteso per due giorni che qualcuno li soccorresse.abbandonate senza soccorso.date ...

