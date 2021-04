Leo Messi via dal Barcellona Gli hanno offerto 50 milioni a stagione | indiscrezione atomica

Advertising

UEFAcom_it : ??? #AccaddeOggi nel 2010... Julio Cesar ?? Leo Messi ???? - MovistarFutbol : ??Leo Messi. #LaCasadelFútbol - francesco4991 : RT @UEFAcom_it: ??? #AccaddeOggi nel 2010... Julio Cesar ?? Leo Messi ???? - harunevic : RT @UEFAcom_it: ??? #AccaddeOggi nel 2010... Julio Cesar ?? Leo Messi ???? - Checazzvu_ : RT @UEFAcom_it: ??? #AccaddeOggi nel 2010... Julio Cesar ?? Leo Messi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Messi

L'addio dial Barcellona si vocifera ormai da alcune sessioni di calciomercato. In seguito agli scandali dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu , che hanno portato alle sue dimissioni,aveva ...Commenta per primo Paris Saint - Germain chiama,risponde? I campioni di Francia hanno offerto un biennale (con opzione per una terza stagione) all'attaccante argentino classe 1987, in scadenza di contratto a giugno col Barcellona. Secondo ...(ANSA) - ROMA, 28 APR - In Spagna si torna a parlare del futuro di Leo Messi. Il quotidiano Mundo Deportivo rilancia una vecchia idea del Paris Saint-Germain di portare in Francia l'asso ...Paris Saint-Germain chiama, Leo Messi risponde? I campioni di Francia hanno offerto un biennale (con opzione per una terza stagione) all'attaccante argentino ...