L'auto si schianta contro altre macchine, i pedoni salvi per un soffio: l'incidente è impressionante (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un circuito di telecamere di sicurezza ha ripreso queste terrificanti immagini. Siamo sulla strada trafficata di una città: le automobili procedono, qualche pedone passeggia tranquillamente sul ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un circuito di telecamere di sicurezza ha ripreso queste terrificanti immagini. Siamo sulla strada trafficata di una città: lemobili procedono, qualche pedone passeggia tranquillamente sul ...

