Flixbus | viaggiare economico può essere anche green?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormai abbiamo capito quanto sia importante, per noi e per il pianeta, seguire uno stile di vita sostenibile, ma quando si tratta di scegliere quale mezzo usare per spostarsi, specie in vacanza, facciamo fatica a mettere in pratica la teoria (e a mettere da parte l’automobile). Secondo un sondaggio commissionato da Flixbus a Squadrati condotto su un gruppo di più di 800 italiani che si sono dichiarati sensibili ai temi ambientali, più che il contenimento delle emissioni (prioritario per appena il 4%) la cosa importante quando si viaggia è il contenimento dei costi (44%).