F1 | prima prova di qualificazione sprint si terrà a Silverstone 2

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Le squadre avranno una seconda sessione di prove libere di 60 minutidella gara, che correrà a circa un terzo della distanza di un gran premio e stabilirà la griglia per la gara principale di domenica, dove il formato tradizionale rimane invariato. I primi tre classificati nelle qualifichedi sabato riceveranno punti, tre per il vincitore fino a un punto per il terzo. Una cerimonia sul podio, tuttavia, rimarrà un privilegio per i primi tre nel Gran Premio di domenica.ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna il 18 luglio, con la garache si svolgerà il 17 luglio. I biglietti sono già in vendita poiché gli organizzatori sperano di mettere in scena l'evento di fronte ai fan. Secondo quanto riferito, una seconda qualificasi ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La prima prova del nuovo format di qualificazione sprint della Formula Uno si terrà sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo quanto hanno an ...