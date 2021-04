Diletta Leotta: “Ora mi sono stancata”, duro sfogo sui social (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diletta Leotta: “Ora mi sono stancata”, arriva un duro sfogo sui social della conduttrice di Dazn. Uno sfogo durissimo, quello di Diletta Leotta apparso sul suo profilo social poco fa. Dopo essere rimasta a lungo in silenzio, la conduttrice sportiva decide di parlare. Parole forti, che sottolineano come, ormai da molto tempo, il suo nome L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021): “Ora mi”, arriva unsuidella conduttrice di Dazn. Unodurissimo, quello diapparso sul suo profilopoco fa. Dopo essere rimasta a lungo in silenzio, la conduttrice sportiva decide di parlare. Parole forti, che sottolineano come, ormai da molto tempo, il suo nome L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - repubblica : Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stanca, basta falsità sul mio conto' - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - Mariagenn59 : RT @Maecenartis: Diletta Leotta vi ha sbattuto in faccia il fatto che se una donna si trucca, sceglie di rifarsi o si veste in un determina… - inmaculadasabo2 : RT @Mariagenn59: Parliamoci chiaramente: nessuno dei due ha bisogno di farsi pubblicità, anzi. Forse il loro problema è proprio il contrari… -