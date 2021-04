“Di notte, sul mare”: da oggi su Raiplay il film girato in Puglia con cast e produttore pugliesi Regia di Francesca Schirru e protagonisti Angela Curri, Nicolas Orzella, Arianna Gambaccini, Domenico Fortunato per "Altre storie" di Cesare Fragnelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Monica e Mattia sono due diciottenni innamorati e pieni di sogni. Un tragico evento, oltre a spezzare la vita del fratello di Monica, rompe irreparabilmente l’equilibrio delle loro giovani esistenze. Mattia decide di allontanarsi quindi dalla cittadina sul mare dove vivono, mentre Monica sceglie di rimanere per dare una mano nel ristorante di suo padre Nunzio, un malvivente di provincia, rimasto ormai solo. Tutto, o quasi, sembra essere tornato alla normalità. Ma il nuovo fragile equilibrio appena instaurato nelle loro vite sarà ben presto nuovamente sconvolto. Di notte, sul mare. film di Francesca Schirru, interamente girato in Puglia. Ha un cast tutto pugliese (Angela Curri, Nicolas ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Monica e Mattia sono due diciottenni innamorati e pieni di sogni. Un tragico evento, oltre a spezzare la vita del fratello di Monica, rompe irreparabilmente l’equilibrio delle loro giovani esistenze. Mattia decide di allontanarsi quindi dalla cittadina suldove vivono, mentre Monica sceglie di rimanere per dare una mano nel ristorante di suo padre Nunzio, un malvivente di provincia, rimasto ormai solo. Tutto, o quasi, sembra essere tornato alla normalità. Ma il nuovo fragile equilibrio appena instaurato nelle loro vite sarà ben presto nuovamente sconvolto. Di, suldi, interamentein. Ha untutto pugliese (...

Advertising

Unibocconi : Di notte, in volo sul nuovo campus Bocconi di via Sarfatti 10. Uno scatto spettacolare dell'utente J84c… - fattoquotidiano : INFORTUNIO GIORNALISTICO La débâcle sul calcio fa del male agli eredi #Agnelli e anche a uno dei più prestigiosi gi… - mariocalabresi : Ogni notte, per due mesi, Al Mannie ha nuotato di notte nell'oceano, ghiacciato, della sua Irlanda del Nord. Lo ha… - bvrningpyle : sono le quattro di notte e io sono seduto sul pavimento del cesso con troppo sonno per alzarmi e andare a letto - 76ersPride : Gara senza storia. Finisce 127-83 per i Sixers che dominano e controllano. Ancora una notte con tanto riposo per gl… -