Cosa significa pansessuale?

Con il termine pansessuale si intende una sorta di bisessualità, senza però alcuna preferenza di genere. Ecco cosa significa nel dettaglio! Quando si parla di teoria di genere, i concetti di sessualità sono ormai sempre più variegati e diversi tra di loro. Uno di questi è pansessuale, diffusosi negli anni 2000 ma teorizzato molto tempo prima. Si può dire che la pansessualità è sotto il termine ombrello di bisessualità, anche se tra i due termini c'è una differenza sostanziale. Ma scopriamo insieme il significato della parola, le sue origini e qualche esempio d'uso in frasi che si possono sentire nel quotidiano. Origine: dal greco. Quando viene usato: per indicare uno specifico orientamento sessuale. Lingua: italiano. Diffusione: globale (tradotto).

