Chi è la fidanzata di Erasmo Genzini? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Erasmo Genzini è una delle “new entry” della fortunata fiction italiana in onda su Canale 5 Buongiorno, Mamma!. A dispetto della sua giovane età (ha 30 anni), ha già alle spalle diverse esperienze importanti nell’ambito della recitazione e da molti anni è felicemente fidanzato. Erasmo Genzini è infatti legato sentimentalmente da dieci anni con Federica Esposito, modella ed influencer nata nel 1996. I due si sono conosciuti in maniera del tutto casuale quando lei aveva 16 anni e lui 20, mentre entrambi camminavano per strada. E’ laureata in Lettere e culture moderne dopo aver frequentato l’Università Suor Orsola Benincasa a Napoli. I due convivono da diversi anni e sono soliti condividere anche online momenti della propria vita privata. L'articolo proviene da Puglia24News.it. Leggi su puglia24news (Di mercoledì 28 aprile 2021)è una delle “new entry” della fortunata fiction italiana in onda su Canale 5 Buongiorno, Mamma!. A dispetto della sua giovane età (ha 30 anni), ha già alle spalle diverse esperienze importanti nell’ambito della recitazione e da molti anni è felicemente fidanzato.è infatti legato sentimentalmente da dieci anni con Federica Esposito, modella ed influencer nata nel 1996. I due si sono conosciuti in maniera del tutto casuale quando lei aveva 16 anni e lui 20, mentre entrambi camminavano per strada. E’ laureata in Lettere e culture moderne dopo aver frequentato l’Università Suor Orsola Benincasa a Napoli. I due convivono da diversi anni e sono soliti condividere anche online momenti della propria vita privata. L'articolo proviene da Puglia24News.it.

