Appiattita la performance delle Borse europee

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principalidel Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,207. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,01 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +106 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%. Tra le principalimodesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%, resistente Londra, ...

Le peggiori, invece, si registrano su Saipem , che ottiene - 6,32%. Calo deciso per STMicroelectronics , che segna un - 1,01%. Giornata fiacca per Nexi , che segna un calo dell'1,00%. ...Aggiornamento ore 19.00ladel cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,207. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 1,2052 e ...Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un +0,1%, a quota 29.106,45 in apertura.Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea ...