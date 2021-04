1 miliardo di persone denutrite ma si gettano 1.3 miliardi di tonn. di cibo /anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo di Matteo Lai* Sprecare significa usare, consumare qualcosa malamente o inutilmente, sperperare, buttar via, sciupare. Oggi parliamo di cibo. Lo spreco alimentare ha raggiunto una dimensione spaventosa. Un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato. Il modo in cui il cibo viene prodotto, distribuito, consumato e l’intera filiera: tutto va riorganizzato. Mentre sulla terra il numero di persone colpite dalla fame è in continuo aumento, circa un miliardo tra uomini, donne e bambini soffrono di denutrizione. A fronte di queste cifre, ogni anno vengono sprecate circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile. Nel nord del mondo si produce e si acquista troppo cibo, spesso gettato prima ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo di Matteo Lai* Sprecare significa usare, consumare qualcosa malamente o inutilmente, sperperare, buttar via, sciupare. Oggi parliamo di. Lo spreco alimentare ha raggiunto una dimensione spaventosa. Un terzo delprodotto nel mondo viene sprecato. Il modo in cui ilviene prodotto, distribuito, consumato e l’intera filiera: tutto va riorganizzato. Mentre sulla terra il numero dicolpite dalla fame è in continuo aumento, circa untra uomini, donne e bambini soffrono di denutrizione. A fronte di queste cifre, ognivengono sprecate circa 1,3diellate dicommestibile. Nel nord del mondo si produce e si acquista troppo, spesso gettato prima ...

Advertising

permabsence : @BlondePorchetta Si fanno la guerra tra pianerottoli su chi fa la miglior pastina all'olio e poi accorpano 1 miliar… - Donato68599139 : @repubblica Si,come l'olocausto Indiano... Ti dicono che stanno morendo per le strade,che stanno boccheggiando per… - laduraveritas : @Sergio64221 Meno male che ci sei tu allora: mi dici come mai a febbraio, un Paese con un miliardo e mezzo di perso… - alessanFERRON : @VittorioBanti Se questo non è razzismo e diffamazione non so cosa sia. L' India fa un miliardo 390 milioni di pers… - AlessandroVi69 : RT @Francesco85B: @MediasetTgcom24 In proporzione vista la popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di persone,sarebbero come 18 mila casi a… -