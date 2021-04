Uomini e Donne, Rosa Perrotta rompe il silenzio sulla seconda gravidanza (Di martedì 27 aprile 2021) Rosa Perrotta è davvero incinta del secondo figlio dopo Domenico Ethan (detto Dodo), avuto dal compagno e futuro marito Pietro Tartaglione? Il bracciale anti-nausea intravisto al polso dell’ex tronista di Uomini e Donne mentre si trovava alle Terme di Bormio con la famiglia è sembrato a molti una prova più che sufficiente delle nausee da gravidanza: del resto, si trattava dello stesso tipo di braccialetto visto al polso di Belen Rodriguez due settimane prima che la showgirl argentina confermasse di essere effettivamente incinta della sua secondogenita, Luna Marì. Nel caso di Rosa, invece, sembrerebbe esserci stato tanto rumore per nulla. La modella campana, infatti, ha spiegato che il braccialetto in realtà era del piccolo Dodo, che soffre il mal d’auto; la strada per arrivare da ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 aprile 2021)è davvero incinta del secondo figlio dopo Domenico Ethan (detto Dodo), avuto dal compagno e futuro marito Pietro Tartaglione? Il bracciale anti-nausea intravisto al polso dell’ex tronista dimentre si trovava alle Terme di Bormio con la famiglia è sembrato a molti una prova più che sufficiente delle nausee da: del resto, si trattava dello stesso tipo di braccialetto visto al polso di Belen Rodriguez due settimane prima che la showgirl argentina confermasse di essere effettivamente incinta della sua secondogenita, Luna Marì. Nel caso di, invece, sembrerebbe esserci stato tanto rumore per nulla. La modella campana, infatti, ha spiegato che il braccialetto in realtà era del piccolo Dodo, che soffre il mal d’auto; la strada per arrivare da ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - chetempochefa : 'Le donne partigiane immaginavano una società diversa: non sognavano solo un mondo dove uomini e donne avessero gli… - selenophjile : @bistanca il tweet era proprio in riferimento ad uno di quei thread ''informativi'' per la giornata della visibilit… - manicsash : RT @n3penthes: sinceramente questo modo di sessualizzare le relazioni omosessuali mi fa schifo e mi ricorda tantissimo i commenti di merda… -