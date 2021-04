Ufficiale | il giovane Riccardo Ladinetti blindato dal Cagliari fino al 2024

(Di martedì 27 aprile 2021) IlCalcio è lieto di comunicare che il calciatoreha prolungato il suo rapporto contrattuale con il Clubal 30 giugno. Ecco la notadel club: “Classe 2000, maturato nel Settore giovanile rossoblù (72 presenze e 10 gol nella Primavera), ha fatto il suo esordio in prima squadra lo scorso 18 luglio in-Sassuolo 1-1, per poi trasferirsi in prestito all’Olbia all’inizio di questa stagione. Impiegato sia da regista che da mezzala, in Gallura sta vivendo da protagonista il suo primo campionato giocato interamente tra i professionisti: con la maglia dei bianchi ha sinora collezionato 29 gare (di cui 27 da titolare) e 2 reti, artefice di prestazioni che hanno confermato tutte le sue qualità. Tecnica, visione di gioco e ...

