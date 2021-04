Telese Terme | casa rifugio per donne vittime di violenza | sottoscritta la convenzione

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Questa mattina è statalatra il consorzio La Rada e il comune died è stato comunicato l’inizio dell’attività della, per la quale esiste un finanziamento regionale di circa 200 mila euro. “Un percorso lungo che però si è concluso positivamente e consentirà di dare accoglienza edi, accompagnate dai loro figli – ha commentato l’assessore delegato, Filomena Di Mezza -. In un momento in cui i casi dicrescono a causa della Pandemia è un risultato importante per contribuire a ridare libertà e dignità ain ...

