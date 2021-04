Tavoli pieni, persone in attesa, brindisi e si torna all'aria aperta (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante i nuvoloni e il ponentino romano, il popolo della notte non si spaventa. Dopo quasi sei mesi di restrizioni, niente ferma la voglia di godersi la prima cena all’aperto seduti al tavolo di un ristorante. Le grandi città si popolano dopo le 18, all’ora dell’aperitivo, del rito più amato. “Cin, brindiamo alla libertà”, con spritz in mano quattro ragazzi in un bar di Ponte Milvio danno il benvenuto alla zona gialla e alle riaperture serali. Piazze e marciapiedi si riempiono: “Abbiamo Tavoli prenotati da una settimana. A che ora? Pur di cenare fuori casa le persone sono disposte a sedersi anche alle sette”, dice il cameriere di uno storico locale della zona con ampio giardino. Si respira aria di spensieratezza tra i Tavoli di massimo quattro persone, dove almeno per qualche ora viene allontanato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante i nuvoloni e il ponentino romano, il popolo della notte non si spaventa. Dopo quasi sei mesi di restrizioni, niente ferma la voglia di godersi la prima cena all’aperto seduti al tavolo di un ristorante. Le grandi città si popolano dopo le 18, all’ora dell’aperitivo, del rito più amato. “Cin, brindiamo alla libertà”, con spritz in mano quattro ragazzi in un bar di Ponte Milvio danno il benvenuto alla zona gialla e alle riaperture serali. Piazze e marciapiedi si riempiono: “Abbiamoprenotati da una settimana. A che ora? Pur di cenare fuori casa lesono disposte a sedersi anche alle sette”, dice il cameriere di uno storico locale della zona con ampio giardino. Si respiradi spensieratezza tra idi massimo quattro, dove almeno per qualche ora viene allontanato ...

