Sondaggi politici Swg La7 | Lega cresce | Pd secondo | Fdi scavalca M5s

(Di martedì 27 aprile 2021) Come ogni lunedì il Tg La7 di Enrico Mentana ha presentato gli ultimiSwg. I dati si riferiscono al 26 aprile e segnalano quelle che sono state le variazioni rispetto ai dati del 19 aprile. Sette giorni che sono stati quelli che hanno traghettato il Paese verso le riaperture, non senza un dibattito politico relativo alla strategia. Ilo permette di rispondere alla domanda: cosa succederebbe se si votasse oggi? UltimiSwg: larisale Partiti come la, pur essendo al governo, hanno lasciato intendere che avrebbero preferito un'accelerata più decisa, almeno nelle aree dove il contagio è sotto controllo e lo si poteva fare in sicurezza. Negli ultimi giorni Matteo Salvini ha anche lanciato una petizione online contro il ...

di Swg presentati da Enrico Mentana durante il Tg di La7 danno oggi la Lega in ripresa dopo i crolli delle scorse settimane mentre il Partito Democratico è stabile e il MoVimento 5 ...elettorali oggi (27 aprile 2021)ELETTORALI OGGI " Il Partito Democratico potrebbe conquistare Milano , Roma e Napoli alle prossime elezioni amministrative , ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in ripresa la Lega e stabile il PD, con il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia in calo. Italia Viva sempre più in basso, con Matteo Renzi che ora sarebbe sup ...Sono sempre più tesi i rapporti tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. I due, che secondo i retroscena, non si parlano più dopo la vicenda del ...