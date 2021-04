Secondo Amadeus oggi «gli uomini che offrono un passaggio vengono accusati di stalking» (Di martedì 27 aprile 2021) Amadeus colpisce ancora. Dopo quello scivolone a Sanremo sulla donna che sa stare un passo indietro rispetto al proprio uomo a Sanremo 2020 il conduttore ha avuto altre uscite di questo tipo, che sono state segnalate e condannate. Il tutto sempre mentre stava conducendo programmi Rai, quindi sono state frasi veicolate dalla televisione pubblica. L’ultima, in ordine cronologico, è senza dubbio quel «ti sei ispirata a qualche maschietto?» domandato alla calciatrice Cristina Girelli a Sanremo 2021. Stavolta tocca a Amadeus I soliti ignoti, precisamente nella puntata di ieri. Il tema sono gli uomini che, se oggi offrissero un passaggio, verrebbero accusati di stalking. LEGGI ANCHE >>> Amadeus alla campionessa di calcio Cristiana Girelli: «Ti sei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021)colpisce ancora. Dopo quello scivolone a Sanremo sulla donna che sa stare un passo indietro rispetto al proprio uomo a Sanremo 2020 il conduttore ha avuto altre uscite di questo tipo, che sono state segnalate e condannate. Il tutto sempre mentre stava conducendo programmi Rai, quindi sono state frasi veicolate dalla televisione pubblica. L’ultima, in ordine cronologico, è senza dubbio quel «ti sei ispirata a qualche maschietto?» domandato alla calciatrice Cristina Girelli a Sanremo 2021. Stavolta tocca aI soliti ignoti, precisamente nella puntata di ieri. Il tema sono gliche, seoffrissero un, verrebberodi. LEGGI ANCHE >>>alla campionessa di calcio Cristiana Girelli: «Ti sei ...

