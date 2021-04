Pomodoro | passata Petti nella bufera – MAXI sequestro

(Di martedì 27 aprile 2021) 3500 tonte di conserva dialle quali sono stati apposti i sigilli risultano confezionare in barattoli di latta, vasetti di vetro, bottiglie e brick. Oltre alla dicitura menzognera di “100% italiano” risultava esserci pure quella di “100% toscano”.Inoltre ilalimentare ha interessato ulteriori 977 tonte di semilavorato e concentrato prettamente di provenienza estera. Il totale dei prodotti alimentari bloccati ammonta a ben 4477 tonte e ad un valore di mercato di 3 milioni di euro. Tutto quanto era stipato tra depositi appartenenti alla ditta in questione e spiazzi all’esterno degli stessi.A questa indagine ha collaborato anche l’Agenzia delle Dogane, come fa sapere Il Salvagente. I sei individui attualmente indagati ...

Secondo gli inquirenti si tratta della più grande frode alimentare mai scoperta prima in Italia.Petti, la truffa più grande in Italia.diottenuta da concentrato diestero venduta come prodotto contenente100% italiano o addirittura 100% toscano . Ma di italiano in quelle passate non c'era nulla, o ...... la famiglia Mutti si dedica esclusivamente al100% italiano, realizzando concentrato,e polpa di, prodotti che oggi sono apprezzati in tutto il mondo. Il desiderio di ...Sono state sequestrate tonnellate di pomodoro spacciato per italiano, ma proveniente dall’estero. È quanto avvenuto presso il deposito della “Italian food SPA” - del Gruppo Petti, a Venturina Terme (L ...ROMA (ITALPRESS) - L'attivitá di contrasto alle frodi é importante in una situazione in cui nel 2020 sono aumentate del 17% le importazioni di derivati del pomodoro dalla Cina che con la spedizione di ...