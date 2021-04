PLUMCAKE ALLE FRAGOLE

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) senza burro. Ricetta facile. Il è un dolce semplice, leggero e primaverile, perfetto per il pranzo della domenica o per una merenda golosa in famiglia. Lesono tra i frutti primaverili per eccellenza e si possono usare per realizzare tante ricette dolci golose e irresistibili! Noi abbiamo preparato un semplicesenza burro e con poco olio, che abbiamo poi decorato con la classica glassa composta da zucchero a velo e succo di limone. Infine, a decorazione, abbiamo aggiuntoe fragoline di bosco, qualche fogliolina di menta e anche dei fiorellini di pesco, per renderlo ancora più primaverile e colorato. Realizzare questa ricetta è semplicissimo: ci basta preparare l’impasto del nostro dolce in una ciotola, aiutandoci solo con una frusta e una spatola, e versarlo in uno stampo da ...