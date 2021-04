"Nel 2019 una bozza di piano pandemico c'era", dice l'ex dirigente del Ministero (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Nel 2019 esisteva una bozza di piano pandemico “sottoposta al vaglio di rappresentati regionali ed istituzionali, nonché alle Società scientifiche di settore”. Lo scrive in una nota affidata all'AGI l'ex direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Claudio D'Amario che ricoprì l'incarico da febbraio 2018 a maggio 2020. D'Amario aggiunge che “tutte le altre attività in ambito pandemico elaborate dalla Direzione Generale (documenti e circolari) venivano costantemente inviate via mail, per il tramite della sua segreteria tecnica, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, ricevendone costanti apprezzamenti”. ”. In un'intervista all'AGI Sileri aveva detto che ad aprile 2010 “D'Amario viene da me e mi dice che sono state fatte riunioni, gruppi di lavoro ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Nelesisteva unadi“sottoposta al vaglio di rappresentati regionali ed istituzionali, nonché alle Società scientifiche di settore”. Lo scrive in una nota affidata all'AGI l'ex direttore della Prevenzione deldella Salute Claudio D'Amario che ricoprì l'incarico da febbraio 2018 a maggio 2020. D'Amario aggiunge che “tutte le altre attività in ambitoelaborate dalla Direzione Generale (documenti e circolari) venivano costantemente inviate via mail, per il tramite della sua segreteria tecnica, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, ricevendone costanti apprezzamenti”. ”. In un'intervista all'AGI Sileri aveva detto che ad aprile 2010 “D'Amario viene da me e miche sono state fatte riunioni, gruppi di lavoro ...

