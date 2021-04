Mercedes-Benz vans a zero emissioni, soluzioni per allestitori (Di martedì 27 aprile 2021) I van Mercedes-Benz, con allestimenti specifici per i diversi settori, vengono utilizzati in tutti i campi economici e sociali in cui è fondamentale disporre di un veicolo base affidabile e versatile. Mercedes-Benz offre già ad allestitori e Clienti soluzioni su misura, al 100% prive di emissioni locali. Con l’eSprinter di nuova generazione, il Marchio della Stella punta ad offrire al Cliente un valore perfino superiore. La mobilità sostenibile esercita un impatto crescente sulle decisioni di acquisto e sul comportamento nella mobilità quotidiana dei Clienti aziendali e privati. Credendo fermamente nei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici, Mercedes-Benz vans ha voluto ribadire la propria leadership ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) I van, con allestimenti specifici per i diversi settori, vengono utilizzati in tutti i campi economici e sociali in cui è fondamentale disporre di un veicolo base affidabile e versatile.offre già ade Clientisu misura, al 100% prive dilocali. Con l’eSprinter di nuova generazione, il Marchio della Stella punta ad offrire al Cliente un valore perfino superiore. La mobilità sostenibile esercita un impatto crescente sulle decisioni di acquisto e sul comportamento nella mobilità quotidiana dei Clienti aziendali e privati. Credendo fermamente nei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici,ha voluto ribadire la propria leadership ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Smart, il primo SUV elettrico arriverà nel 2022 - FormulaPassion.it Ne avevamo dato notizia un paio di mesi fa, riportando un annuncio di Daniel Lescow , vicepresidente dell'azienda detenuta a metà tra Mercedes - Benz e la cinese Geely . "Alcuni saranno sorpresi nell'...

Mercedes e Bosch insieme per dialogo auto - abitazione. Smart Home System si interfaccia con assistente vocale MBUX ''Siamo molto felici di dare il benvenuto a Mercedes - Benz come partner per la nostra Smart Home - ha detto Christian Thess, managing director di Bosch Smart Home - Questa collaborazione non solo ...

Mercedes-Benz vans a zero emissioni, soluzioni per allestitori - Ildenaro.it Il Denaro Mercedes-Benz vans a zero emissioni, soluzioni per allestitori I van Mercedes-Benz, con allestimenti specifici per i diversi settori, vengono utilizzati in tutti i campi economici e sociali in cui e' fondamentale disporre di un veicolo base affidabile e versatile ...

Daimler Truck AG,riorganizzazione aziendale dal primo luglio In preparazione del suo spin-off da Daimler AG, Daimler Truck AG annuncia una serie di significativi cambiamenti gestionali e organizzativi, che avranno luogo a partire dal primo luglio 2021. (ANSA) ...

