(Di martedì 27 aprile 2021) Sono in tre a pari punti e con l'Atalanta che pare in fuga. Lasi complica per lantus,valutae possibilità., laa davvero di stare fuori ...

Stefy_cm8 : Dybala ha vinto in un anno, i trofei che ha vinto massimo mauro in tutta la sua carriera, ho finito vostro onore.? - misorecordsuk : Massimo Mauro: 'La Juve rischia, Ibra troppe cavolate. E Dybala...' #Juve #Juventus - mirko_masella : RT @sportli26181512: Massimo Mauro e la volata Champions: 'Juve, eccome se rischi. Ibra, quante cavolate': Massimo Mauro e la volata Champi… - sportli26181512 : Massimo Mauro e la volata Champions: 'Juve, eccome se rischi. Ibra, quante cavolate': Massimo Mauro e la volata Cha… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MassimoMauro: 'La Juve rischia, Ibra troppe cavolate. E Dybala...' -

Sono in tre a pari punti e con l'Atalanta che pare in fuga. La volata Champions si complica per la Juventus,valuta rischi e possibilità., la Juve rischia davvero di stare fuori dalle quattro?