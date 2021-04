La MotoGP resterà a Jerez per i test IRTA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021) Lasoffre della mancanza di, e l’prova a rimediare prenotando il circuito diper un giorno in più. Lunedì 3 maggio, al termine del GP di Spagna, la classe reginasul tracciato andaluso per una giornata di prove. Si segue quindi la linea del 2020, dove la riduzione delle giornate di collaudi invernali viene compensata durante la stagione. Tutti i team dovrebbero prendere parte alla sessione della settimana prossima, ma non abbiamo certezza che vi saranno tutti i piloti. I big sono sicuramente attesi, ma uno di loro potrebbe mancare all’appello. Ed è un nome pesante. Programmazione del GP di Spagna 2021 sul circuito diMarc Marquez sarà presente aidi? Il numero 93 potrebbe ...