La causa della causa ad AstraZeneca (Di martedì 27 aprile 2021) La Commissione europea porta AstraZeneca in tribunale per non aver rispettato il contratto sulla fornitura di vaccini contro il Covid: l’azienda avrebbe dovuto consegnare 300 milioni di dosi entro giugno e, se tutto va bene, ne consegnerà la metà. La casa farmaceutica, dal canto suo, dice di accogliere con favore la possibilità di dimostrare che non c’è alcuna irregolarità, in quanto la produzione di un vaccino è molto complicata ed è stato fatto tutto il possibile per rispettare il contratto: entro aprile l’Ue dovrebbe ricevere 50 milioni di dosi. Al di là di quale sarà l’esito della causa, che potrebbe durare a lungo, se c’è una cosa positiva che questa denuncia indica è il mutato contesto dell’offerta di vaccini. Se la Commissione europea ha deciso di denunciare AstraZeneca è proprio perché, a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) La Commissione europea portain tribunale per non aver rispettato il contratto sulla fornitura di vaccini contro il Covid: l’azienda avrebbe dovuto consegnare 300 milioni di dosi entro giugno e, se tutto va bene, ne consegnerà la metà. La casa farmaceutica, dal canto suo, dice di accogliere con favore la possibilità di dimostrare che non c’è alcuna irregolarità, in quanto la produzione di un vaccino è molto complicata ed è stato fatto tutto il possibile per rispettare il contratto: entro aprile l’Ue dovrebbe ricevere 50 milioni di dosi. Al di là di quale sarà l’esito, che potrebbe durare a lungo, se c’è una cosa positiva che questa denuncia indica è il mutato contesto dell’offerta di vaccini. Se la Commissione europea ha deciso di denunciareè proprio perché, a ...

Advertising

lauraboldrini : Anche quest'anno, a causa della pandemia, non possiamo celebrare la #Liberazione dal nazifascismo manifestando in p… - fattoquotidiano : Astrazeneca, la Ue ufficializza l’avvio della causa: “La società non ha garantito rispetto del contratto e delle co… - Pres_Casellati : In questo #25aprile è forte il ricordo di mio padre che fu liberato proprio in quel giorno, dopo essere stato conda… - liviog54 : @gigiodonna1 Caro Gigio, invece di chiedere 10 milioni (sei un ragazzino baciato da natura e fortuna) , e fingere a… - tommasosodano : RT @michelegiorgio2: Quasi dieci milioni di egiziani sono precipitati nella miseria negli ultimi anni, a causa della politica fiscale ed ec… -

Ultime Notizie dalla rete : causa della L'Europa fa causa ad AstraZeneca Dalla casa farmaceutica anglo - svedese hanno replicato dicendosi "rammaricati della decisione" e annunciando una ferma difesa in tribunale. "Dopo un anno senza precedenti, la nostra azienda sta per ...

TikTok inaugurerà Centro trasparenza e responsabilità in Europa ... la protezione dei dati e la privacy della community di TikTok'. Oltre alla moderazione dei ... A causa delle restrizioni legate al COVID - 19, inizialmente il Centro opererà in modalità virtuale e ...

NY fa causa ai big del petrolio, 'hanno mentito sul clima' - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Gucci: con Facebook contro la contraffazione sui social Facebook e Gucci hanno avviato una causa congiunta per violazione dei termini di servizio e delle condizioni d'uso di Facebook e Instagram e per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Gu ...

Valle dell’Aniene: natura magica, storia e borghi gioiello A poche decine di chilometri da Roma, percorrendo la strada che da Tivoli porta verso Teramo e seguendo il bacino del fiume Aniene, si incontra un territorio ancora incontaminato ma dalla storia antic ...

Dalla casa farmaceutica anglo - svedese hanno replicato dicendosi "rammaricatidecisione" e annunciando una ferma difesa in tribunale. "Dopo un anno senza precedenti, la nostra azienda sta per ...... la protezione dei dati e la privacycommunity di TikTok'. Oltre alla moderazione dei ... Adelle restrizioni legate al COVID - 19, inizialmente il Centro opererà in modalità virtuale e ...Facebook e Gucci hanno avviato una causa congiunta per violazione dei termini di servizio e delle condizioni d'uso di Facebook e Instagram e per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Gu ...A poche decine di chilometri da Roma, percorrendo la strada che da Tivoli porta verso Teramo e seguendo il bacino del fiume Aniene, si incontra un territorio ancora incontaminato ma dalla storia antic ...