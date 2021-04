'Il coprifuoco riduce la nostra libertà': il sindaco di Francavilla pronto all'ordinanza per circolare dopo le 22 (Di martedì 27 aprile 2021) ... 'Scelta assurda, Francavilla sarà governo free' 22 aprile 2021 Lo aveva già anticipato qualche giorno fa ai microfoni di Chieti Today e ora il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, sembra ... Leggi su chietitoday (Di martedì 27 aprile 2021) ... 'Scelta assurda,sarà governo free' 22 aprile 2021 Lo aveva già anticipato qualche giorno fa ai microfoni di Chieti Today e ora ildial Mare, Antonio Luciani, sembra ...

Advertising

Giusepp77171140 : @ilfoglio_it Se tutto si riduce al coprifuoco dalle 22 o dalle 23, fate come al mercato delle vacche (non si offend… - Sole_Appennini : @borghi_claudio Dimostrano che il coprifuoco non riduce gli affollamenti. Il che è piuttosto ovvio. Non mettono i… - Francesco : “Se però i locali sono comunque chiusi, o è consentito ritrovarsi solo nei loro spazi aperti, non è chiaro come un… - sammieajo : @MPromai @GiacomoRisitano Il coprifuoco riduce il contagio, quello ti basta. Il contagio poi si propaga in vari amb… - CristinaDragani : @ceddy54 @EnricoLetta @danilodelpidio Piuttosto quali sono le pubblicazioni scientifiche che dimostrano che il copr… -