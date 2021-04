Diritti tv: la Serie B torna su Sky (Di martedì 27 aprile 2021) La Serie B torna su Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito i Diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Lasu Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - matiofubol : Io, tifoso del Chievo e quindi abbinato a dazn, dopo aver letto che Sky ha comprato i diritti per la Serie B - CinqueNews : #Dirittitv, #SerieB torna su #Sky per il triennio 2021/2024 - niravoig : ?? ?? ?? ??... Si stanno vantando dei diritti TV per la serie B.. RIDICOLI.. #SKYFO.. Siete ridicoli.. - TuttoSalerno : Serie B - Diritti tv, Sky aderisce all’offerta della Lega Serie B per la diretta delle gare 2021-2024 -