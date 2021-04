Covid | in Lombardia calano ancora le terapie intensive | a Bergamo 78 nuovi positivi

(Di martedì 27 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-19) e nei reparti (-5). A fronte di 35.798 tamponi effettuati, sono 1.369 i(3,8%). I guariti/dimessi sono 1.228. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 35.798 (di cui 16.914 molecolari e 18.884 antigenici) totale complessivo: 9.313.405 – icasi: 1.369 (di cui 58 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 711.865 (+1.228), di cui 3.899 dimessi e 707.966 guariti – in terapia intensiva: 582 (-19) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.819 (-5) – i decessi, totale complessivo: 32.742 (+54) Icasi per provincia: Milano: 432 di cui 150 a Milano città;: 78; Brescia: 162; Como: 82; Cremona: 48; Lecco: 16; Lodi: ...

... questa la nota della struttura commissariale per l'emergenzaguidata da Figliuolo. "Il lotto ...Il presidente della Regione, Attilio Fontana , ha rivendicato "ci stiamo ......Cure domiciliari, nuove linee guida: ok monoclonali Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 32.742 in11.Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid ... al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 27 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 10.404 (ieri 8.444) per ...