Cecchinato-Harris in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Estoril 2021

Marco Cecchinato affronta Lloyd Harris al primo turno dell'Atp 250 di Estoril 2021. Il siciliano vuole conquistare punti importanti sulla sua superficie preferita e punta a rialzare la testa dopo il ko contro Berrettini a Belgrado. Di fronte ha un avversario alla portata, che non fa della terra rossa il suo habitat naturale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 27 aprile, dalle ore 12:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell'emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sulla contesa.

