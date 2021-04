Catania | Tacopina recede dal preliminare | “Se ci sarà un closing avverrà alla fine del campionato”

(Di martedì 27 aprile 2021) Con una nota ufficiale Joeha chiarito le vicende sulper acquistare il. Ecco i passaggi più importanti del lungo comunicato: “Molti giornalisti e tifosi mi hanno scritto chiedendomi di dare un segnale, dunque anche se avevo scelto il silenzio per permettere a SIGI di lavorare senza pressione, ora è mio compito ed è quasi mio dovere chiarire alcune informazioni non accurate che ho letto sugli organi di informazione, nel corso delle ultime settimane, a proposito delper l’acquisizione del Calcio. Queste informazioni poco accurate alterano i fatti e confondono il lettore. La cronaca è ben diversa ed i passaggi effettivi della vicenda sono inconfutabili. Dopo molti mesi di negoziazioni, abbiamo firmato il contrattonel gennaio 2021. La ...

