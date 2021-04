Bitcoin Island | dove tutto viene venduto in criptovaluta

(Di martedì 27 aprile 2021) Una piccola isola caraibica sta attirando l’attenzione dei media per una sua grandissima ambizione, ovvero? Voler diventare la primadel mondo. L’isola in questione si chiama Bequia, ed è la seconda isola più grande dell’arcipelago caraibico delle Grenadine, con una superficie stimata di 18 chilometri quadrati. Ha una popolazione di 5.000 abitanti ed è regolarmente frequentata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin Island

Periodico Daily - Notizie

Di nuovo in tensione il, salito per tre giorni consecutivi, riportandosi ieri in vista dei ... la società titolare del marchio Stone. Ideanomics ha acquistato il 20% di Energica Motors (+...... Foam Lake Credit Union, Innovation Credit Union, Interior Savings Credit Union,Savings/FW ... arrivano icon BitPay. A breve anche su Google Pay e Samsung Pay 80 16 Febbraio 2021