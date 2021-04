Apple, AirTag: slittano i tempi di consegna (Di martedì 27 aprile 2021) Un trova-tutto che tarda ad arrivare. Le spedizioni dell’AirTag di Apple annunciate a partire da venerdì 30 aprile, slittano alla prima settimana di maggio o successivamente, come conferma il colosso di Cupertino. Anche per chi ha effettuato subito l’ordine. Apple, in arrivo l’AirTag. Ma non ad aprile (Adobe Stock)Negli Stati Uniti, ad esempio, è prevista la consegna di un singolo AirTag dal 3 al 5 maggio. Anche la consegna degli accessori AirTag è prevista per maggio, mentre il portachiavi e l’etichetta per il bagaglio AirTag Hermès dovrebbero – condizionale d’obbligo – essere consegnati a giugno. Apple, AirTag: costo e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Un trova-tutto che tarda ad arrivare. Le spedizioni dell’diannunciate a partire da venerdì 30 aprile,alla prima settimana di maggio o successivamente, come conferma il colosso di Cupertino. Anche per chi ha effettuato subito l’ordine., in arrivo l’. Ma non ad aprile (Adobe Stock)Negli Stati Uniti, ad esempio, è prevista ladi un singolodal 3 al 5 maggio. Anche ladegli accessoriè prevista per maggio, mentre il portachiavi e l’etichetta per il bagaglioHermès dovrebbero – condizionale d’obbligo – essereti a giugno.: costo e ...

Advertising

ApplePrediccion : RT @periodicodaily: AirTag e iPhone: come associarli #AirTag #IPhone #apple - periodicodaily : AirTag e iPhone: come associarli #AirTag #IPhone #apple - GiovannaDiTroia : #OPPO pronta a rispondere ad #Apple e #Samsung: ecco il suo ''#AirTag'' con batteria ricaricabile - BagnoliMD : E comunque, è già tanto che #Apple abbia messo negli #AirTag la batteria a bottone. Per come sono tirchi me la sar… - cexitalia : Apple ha appena rivelato il tanto atteso AirTag, la risposta del gigante della tecnologia al trova oggetti Tile. L… -