Agenti ridono per l'arresto violento di una anziana, nuova bufera sulla polizia americana (Di martedì 27 aprile 2021) Agenti ridono per l'arresto violento di una anziana con demenza. nuova bufera sulla polizia americana. ROMA – nuova bufera sulla polizia americana. In un video pubblicato sui social, si sentono tre Agenti che ridono davanti al pc per l'arresto di una donna anziana con demenza. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, i poliziotti si sono messi davanti ad uno schermo per riguardare il fermo e non sono mancate le polemiche per le risate degli Agenti. Una vicenda che ha provocato ancora critiche nei confronti della polizia ...

