Voglia di cinema | le sale si rianimano Nanni Moretti fa gli onori di casa

C'è chi parla di "botta di vita" e chi si dice emozionato. Nel quartiere Trastevere di Roma manca un quarto d'ora alle 15 e un po' di gente si è messa in fila davanti al cinema Nuovo Sacher. E' il 26 aprile: il primo giorno in zona gialla dopo mesi, il primo utile per andare in una sala cinematografica dopo tanto, troppo tempo. Ma la sorpresa più grande è quando ad aprire i cancelli del suo cinema arriva proprio Nanni Moretti. Il celebre regista atteso a Cannes col nuovo film "Tre piani", ha voluto accogliere di persona i tanti appassionati in fila per vedere "Minari", film che ha portato a casa una statuetta su sei nomination. Moretti fa gli onori di casa e la gente è quasi emozionata nel vederlo. Tanti sono i "finalmente".

