Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 17:45 (Di lunedì 26 aprile 2021) Viabilità DEL 26 APRILE 2021 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA PORONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICIONO, CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA A VIA NETTUNENSE, VERSO LATINA ALTRE CODE SULLA VIA APPIA E SULLA CASILINA, RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE, IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)DEL 26 APRILEORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONENORD E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA PORONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICIONO, CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA A VIA NETTUNENSE, VERSO LATINA ALTRE CODE SULLA VIA APPIA E SULLA CASILINA, RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE, IN ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via della Stazione di Ciampino tra Via Scido e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via dell'Amba Aradam tra Piazza di Porta San Giovanni e Via Druso - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Salaria tra Viale Liegi e Via Radicofani - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Vitellia -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A24: CHIUSURA NOTTURNA L'AQUILA OVEST IN ENTRATA E USCITA ...rampe dello Svincolo di Tornimparte in carreggiata ovest (in uscita con provenienza da Teramo ed ingresso verso A25/Roma), pertanto per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ...

A24: chiusura notturna L'Aquila Ovest in entrata e uscita ...rampe dello Svincolo di Tornimparte in carreggiata ovest (in uscita con provenienza da Teramo ed ingresso verso A25/Roma), pertanto per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...rampe dello Svincolo di Tornimparte in carreggiata ovest (in uscita con provenienza da Teramo ed ingresso verso A25/), pertanto per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la......rampe dello Svincolo di Tornimparte in carreggiata ovest (in uscita con provenienza da Teramo ed ingresso verso A25/), pertanto per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la...