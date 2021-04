Via libera alle consegne con i droni (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il via libera per il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramite droni speciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei droni-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il viaper il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramitespeciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Lavoratori fragili e quarantena, chiarimenti Inps Sulla base dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inps concede il via libera sui certificati del 2020: " Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli ...

Borsa, le banche corrono ma Leonardo paga lo shopping tedesco Il via libera non è in discussione, data la larghissima maggioranza su cui può contare il Presidente del Consiglio, ma a incidere saranno soprattutto il tono e le parole. Draghi, spiegano all'Ansa ...

Via libera al Recovery - Video Tgcom24 TGCOM Via libera al mega-oleodotto Total tra Uganda e Tanzania che minaccia biodiversità, animali e popolazione sfollata Dare il via libera al progetto senza l’approvazione di piani definitivi di gestione ambientale e sociale, da redigere attraverso un’adeguata consultazione pubblica, ha allarmato molti. Nel marzo 2021, ...

Covid Usa, via libera a ripresa vaccino J&J Vaccino Johnson & Johnson, riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione ...

