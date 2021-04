Traffico di sigarette e droga | 10 arresti tra Palermo e Napoli

(Di lunedì 26 aprile 2021) La Guardia di Finanza ha eseguito tra15 misure cautelari, tra cui 10, per contrabbando didi sostanze stupefacenti. Sequestrati inoltre beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro e un chilo di hashish. sat/trg su Il Corriere della Città.

I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al contrabbando didi stupefacenti. In una spedizione i finanzieri hanno trovato un chilo di hashish. ...Tutti gli indagati, fermati tra Palermo e Napoli, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando didi droga. Gli inquirenti hanno inoltre posto sotto ...Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo, in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale del capoluogo ...I carabinieri della stazione di Qualiano, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno rinvenuto, all’interno di un appartamento disabitato di via Di Vittorio, 177 dosi pr ...