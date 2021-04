Scherma, quattordici atleti del Posillipo qualificati alle fasi finali Under 20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Eccellente giornata di gara per gli spadisti e le spadiste Under 20 del Circolo Nautico Posillipo. Terminano infatti, con risultati che vanno oltre le più ottimistiche previsioni, i due fine settimana di Casagiove per Posillipo che qualifica per la fase nazionale quattordici atleti cadetti e giovani tra spada e sciabola. Nella spada maschile qualificazione al campionato italiano per Andreas Heim, al primo anno della categoria giovani, che termina il girone di qualificazione quasi a punteggio pieno e vince quindi due dirette. Termina la gara con un ottimo quinto posto che gli permette la qualificazione alla fase nazionale di maggio a Riccione. Ma è nella gara di spada femminile che sono arrivati dei risultati eccezionali: quattro ragazze rossoverdi entrate nelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Eccellente giornata di gara per gli spadisti e le spadiste20 del Circolo Nautico. Terminano infatti, con risultati che vanno oltre le più ottimistiche previsioni, i due fine settimana di Casagiove perche qualifica per la fase nazionalecadetti e giovani tra spada e sciabola. Nella spada maschile qualificazione al campionato italiano per Andreas Heim, al primo anno della categoria giovani, che termina il girone di qualificazione quasi a punteggio pieno e vince quindi due dirette. Termina la gara con un ottimo quinto posto che gli permette la qualificazione alla fase nazionale di maggio a Riccione. Ma è nella gara di spada femminile che sono arrivati dei risultati eccezionali: quattro ragazze rossoverdi entrate nelle ...

