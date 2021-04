(Di lunedì 26 aprile 2021), ad ore l’agente dovrebbe incontrare i dirigenti giallorossi Maurizio, ci siamo. Stando a quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, la pista si sta facendo sempre più calda. Ieri, mentre la squadra di Fonseca era di scena a Cagliari, Fali Ramadani era in procinto di sbarcare in Italia. Ramadani è il rappresentante die nelle prossime ore dovrebbe incontrare il direttore generale giallorosso Tiago Pinto. Le parti hanno già avviato i contatti da mesi, ma adesso i tempi sembrano maturi. La volontà comune è quella di trovare l’accordo per iniziare un percorso insieme. Perc’è però un ostacolo da superare che si chiama Juventus. Il tecnico toscano è ancora ...

Enzovit : Sarri alla Roma, a breve l'incontro - SoloNapoli5 : @JackGemma1 @tuttonapoli @ADeLaurentiis Guarda Gattuso invece Sarri ce l'aveva già nel DNA e comunque ha vinto al C… - trimonazo : Sarri va alla Roma, Spalletti va a Napoli... A noi cosa rimane? - DanyRoss70 : RT @Emil_io76: Grazie @juventusfc per questo meraviglioso ciclo: Grazie al mister della rinascita #Conte Grazie al mister più vincente #All… - Jerry_3_ : @Fralallo_Bot Io su Sarri ci spero, alla fine secondo me con qualche innesto giusto gli puoi dare una rosa che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri alla

...la furia social dei suoi tifosi e rimettendo fortemente in bilico la panchina di Paulo Fonseca ( in programma un incontro tra Pinto e), ma anche in casa Manchester United l'avvicinamento...Un altro calciatore che conosce la Serie A è Nandez e i giallorossi tornanocarica dopo l'interessamento della stagione passata. Qualora arrivasse, Pellegrini potrebbe tornare a ...Commenta per primo La pista di Maurizio Sarri alla Roma è sempre più calda. Secondo Leggo il primo regalo per il futuro allenatore potrebbe essere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina p ...Fali Ramadani, rappresentante di Maurizio Sarri, arriverà in Italia a breve per incontrare Tiago Pinto, l'intenzione comune è quella di trovare un accordo. A convincere i Friedkin della bontà di quest ...