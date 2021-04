Report: Vaticano, sanità veneta, Covid in Sicilia e la Lega in onda su Rai3 (Di lunedì 26 aprile 2021) Report, in onda su Rai3 e RaiPlay ci saranno le inchieste della squadra di Sigfrido Ranucci, il quale tratterà del Vaticano, la sanità veneta, i morti del Covid in Sicilia e i conti della Lega. Report, anticipazioni della puntata in onda il 26 Aprile 2021 (RaiPlay)Durante la puntata in onda questo Lunedì 26 Maggio, su Rai3 alle ore 21.20 si parletà del Vaticano, andrà in onda “Il Sabotaggio” un’inchiesta di Giorgio Mottola, con Norma Ferrar e Giulia Sabella. Ci saranno delle nuove testimonianze che rivelano come il Vaticano avrebbe evitato la truffa del palazzo di Londra, il quale è costato circa 400 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021), insue RaiPlay ci saranno le inchieste della squadra di Sigfrido Ranucci, il quale tratterà del, la, i morti deline i conti della, anticipazioni della puntata inil 26 Aprile 2021 (RaiPlay)Durante la puntata inquesto Lunedì 26 Maggio, sualle ore 21.20 si parletà del, andrà in“Il Sabotaggio” un’inchiesta di Giorgio Mottola, con Norma Ferrar e Giulia Sabella. Ci saranno delle nuove testimonianze che rivelano come ilavrebbe evitato la truffa del palazzo di Londra, il quale è costato circa 400 ...

brichiel : RT @reportrai3: Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produceva la p… - matteoc1951 : RT @reportrai3: Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produceva la p… - theskindesigner : RT @reportrai3: Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produceva la p… - Greg_75_ : RT @reportrai3: Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produceva la p… - mixc7 : RT @reportrai3: Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produceva la p… -