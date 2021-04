Probabili formazioni Udinese-Juventus, trentaquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Juventus, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri stanno concretamente rischiando di perdere il pass per la prossima Champions League e devono cominciare a vincere con continuità in queste sue ultime cinque giornate di campionato. I friulani sono già salvi, ma vorranno ottenere uno scalpo importante. Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Udinese – Out Musso per squalifica, in campo il secondo portiere Scuffet. Llorente potrebbe ritrovare la titolarità e formare un tandem d’attacco tutto di ex con Pereyra. QUI Juventus – Chiesa di nuovo in ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Ledi, match valido per ladi. I bianconeri stanno concretamente rischiando di perdere il pass per la prossima Champions League e devono cominciare a vincere con continuità in queste sue ultime cinque giornate di campionato. I friulani sono già salvi, ma vorranno ottenere uno scalpo importante. Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Out Musso per squalifica, in campo il secondo portiere Scuffet. Llorente potrebbe ritrovare la titolarità e formare un tandem d’attacco tutto di ex con Pereyra. QUI– Chiesa di nuovo in ...

