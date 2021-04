Pnrr | Draghi | “Un piano un piano che annovera le vite | le sofferenze e le aspirazioni di tutti noi”

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Sbaglieremmoa pensare che ilnazionale di ripresa e resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo” . Pochi minuti fa il premierha illustrato alla Camera l’attesonazionale di ripresa e resilienza), appena approvato dal Cdm.: “Ununchele, lee ledinoi” Come ha tenuto a spiegare il presidente del Consiglio, a proposito di questo ambizioso progetto, ”Metteteci ...

Lo ha detto, tra le molte cose, il presidente del Consiglio, Mario, durante le comunicazioni alla Camera sul. 'Sbaglieremmo a pensare che ilpur nella sua storica importanza sia solo ...'Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tre obiettivi principali', così il presidente del Consiglio Mario, ha presentato alla Camera dei Deputati ilinviato a Bruxelles approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Ue. Un piano che ha 'un orizzonte temporale ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “‘Se cresce il Sud, cresce l’Italia’. Lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa il Presidente Draghi lo ha sottolineato legando questa sfida a quella del PNRR e del futuro d ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Nel PNRR presentato da Draghi c'è la nostra battaglia in Europa, molto del nostro lavoro e un pezzo dell'identità del Pd. Inclusione sociale e transizione ecologica e digi ...