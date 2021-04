Petrolio: Wti in calo a 61,4 dollari, arretra anche il Brent (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono in calo questa mattina i prezzi del Petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno perde l'1,14% e si porta a 61,43 dollari al barile. arretra anche il Brent quotato a Londra, che scende a 65,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono inquesta mattina i prezzi del. Il Wti americano con consegna a giugno perde l'1,14% e si porta a 61,43al barile.ilquotato a Londra, che scende a 65,...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti Arriva il piano Draghi e Tesla apre i conti dei big al Nasdaq Poco mosso invece il petrolio WTI, a 62 dollari il barile; brent a 65,93 dollari. Oro in lieve rialzo a 1.780 dollari l'oncia. RECOVERY FUND: SETTIMANA DELLA VERITÀ. SÌ DI S&P ALL'ITALIA Si apre ...

Petrolio: Wti in calo a 61,4 dollari, arretra anche il Brent Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno perde l'1,14% e si porta a 61,43 dollari al barile. Arretra anche il Brent quotato a Londra, che scende a 65,33 dollari, in calo dell'1,18%. . 26 ...

Petrolio: Wti in calo a 61,4 dollari, arretra anche il Brent - Economia Agenzia ANSA Borsa italiana oggi: Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Maire Tecnimont A Tokyo intanto il Nikkei ha chiuso con un +0,36% a 29.126 punti. Sul forex, l’euro/dollaro avanza poco sopra 1,21; il petrolio è debole con il Brent a 65 dollari e il Wti a 61 dollari al barile. Wall ...

Arriva il piano Draghi e Tesla apre i conti dei big al Nasdaq La Borsa aspetta le novità del piano Draghi per l'attuazione del Recovery in Italia, che oggi sarà presentato in Parlamento - Al Nasdaq invece cominciano i conti dei big dell'high-tech - Leonardo fa s ...

