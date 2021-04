Per il vaccino Johnson&Johnson servirà una seconda dose? (Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: Unsplash)Sicuro, efficace e soprattutto monodose. Grazie proprio alla singola somministrazione (modalità con cui è stato approvato dalle agenzie regolatorie) il vaccino contro Covid-19 di Johnson & Johnson (Janssen) è stato accolto come strumento cruciale per l’accelerazione delle campagne vaccinali in tutto il mondo. Eppure non è detto che in futuro non serva un richiamo: gli studi sono ancora in corso. Efficacia a singola dose Il motivo per cui il vaccino Johnson & Johnson è stato approvato dalle agenzie regolatorie per un uso a singola somministrazione è perché i trial clinici svolti hanno appurato che il prodotto conferisce una protezione elevata nei confronti delle forme sintomatiche anche solo con una dose. In particolare, come confermato di recente sul New England Journal of ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: Unsplash)Sicuro, efficace e soprattutto mono. Grazie proprio alla singola somministrazione (modalità con cui è stato approvato dalle agenzie regolatorie) ilcontro Covid-19 di Johnson & Johnson (Janssen) è stato accolto come strumento cruciale per l’accelerazione delle campagne vaccinali in tutto il mondo. Eppure non è detto che in futuro non serva un richiamo: gli studi sono ancora in corso. Efficacia a singolaIl motivo per cui ilJohnson & Johnson è stato approvato dalle agenzie regolatorie per un uso a singola somministrazione è perché i trial clinici svolti hanno appurato che il prodotto conferisce una protezione elevata nei confronti delle forme sintomatiche anche solo con una. In particolare, come confermato di recente sul New England Journal of ...

