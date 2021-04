Pensioni, Fornero: “L’Europa non ci chiede la riforma previdenziale perché Quota 100 ha funzionato” (Di lunedì 26 aprile 2021) ''Il Recovery Plan è un grande successo di Mario Draghi, prima che dell'Italia. Avrei però preferito un impegno preciso a non rinnovare Quota 100: non vorrei che il governo rimanesse imbrigliato nella ragnatela dei partiti e della loro caccia al consenso''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) ''Il Recovery Plan è un grande successo di Mario Draghi, prima che dell'Italia. Avrei però preferito un impegno preciso a non rinnovare100: non vorrei che il governo rimanesse imbrigliato nella ragnatela dei partiti e della loro caccia al consenso''. L'articolo .

