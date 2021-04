Oscar 2021, il tributo di Anthony Hopkins a Chadwick Boseman: «Ci è stato tolto troppo presto» – Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) «Un Oscar inaspettato», lo ammette lo stesso Anthony Hopkins in un video di ringraziamento in cui omaggia anche Chadwick Boseman, l’attore afroamericano scomparso lo scorso agosto per un cancro al colon e dato per favorito alla vigilia della 93esima edizione. Hopkins, infatti, è finito al centro di una serie di polemiche tra gli appassionati di cinema dopo aver ricevuto il premio come “Miglior attore protagonista” per il ruolo in The Father. «Non me l’aspettavo, ma voglio rendere omaggio a Chadwick Boseman, che ci è stato tolto troppo presto», ha detto Hopkins. video: Twitter/MarlowNYC Leggi anche: «Credete nella bontà», il ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) «Uninaspettato», lo ammette lo stessoin undi ringraziamento in cui omaggia anche, l’attore afroamericano scomparso lo scorso agosto per un cancro al colon e dato per favorito alla vigilia della 93esima edizione., infatti, è finito al centro di una serie di polemiche tra gli appassionati di cinema dopo aver ricevuto il premio come “Miglior attore protagonista” per il ruolo in The Father. «Non me l’aspettavo, ma voglio rendere omaggio a, che ci è», ha detto: Twitter/MarlowNYC Leggi anche: «Credete nella bontà», il ...

